Karaman’da bir kişi tartıştığı eski ortağı ve eski ortağının arkadaşını tabancayla vurduktan sonra intihar etti.

İddiaya göre, İbrahim Okan, Külhan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi'ndeki bir lokantada henüz bilinmeyen nedenle eski iş ortağı Soner Güneş ile tartışmaya başladı. AA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen olayda Okan, Güneş'i başından vurarak yaraladı. Soner Güneş Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YARALININ ARKADAŞINI DA VURDU

Bu sırada hastanenin otoparkına gelen İbrahim Okan (fotoğrafta önde),burada, yaralı Güneş’in arkadaşı Aytekin Koç (fotoğrafta arkada) ile karşılaştı ve tartışmaya başladı. Okan, Koç'u da silahla omzundan yaraladı. Koç aynı hastanede tedavi altına alındı.

SİLAHI ÇENESİNE DAYADI

Polisler tarafından hastane bahçesinde çevresi sarılan İbrahim Okan, kaçamayacağını anlayınca silahını çenesine dayayarak intihar etmek istedi. Yaklaşık bir saat kadar polisin ikna etmeye çalıştığı Okan silahını ateşledi. Şahıs sedye ile acil servise götürülürken, hastaneye gelen yaralı Soner Güneş'in yakınları Okan'a saldırmaya çalışırken sedyenin de acil servise girmesini engellemek istedi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Polis ekipleri kalabalığı dağıtarak acil servis önünde güvenlik tedbiri aldı. Burada tedavi altına alınan İbrahim Okan hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Soner Güneş ise Konya'ya sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.