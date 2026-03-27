Karaman'da genç kadın evinde ölü bulundu
Karaman'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Nermin Duruk, ihbar üzerine eve giren polis ekibi tarafından ölü bulundu
Giriş: 27.03.2026 - 00:37
Olay, saat 20.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1550 Sokak'ta meydana geldi. Bir eğlence mekanında çalışan Nermin Duruk'tan (33) 3 gündür haber alamayan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Duruk'u yatağında hareketsiz halde buldu. DHA'nın haberine göre; yapılan kontrolde Nermin Duruk'un öldüğü belirlendi.
Duruk'un cansız bedeni otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Duruk'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
