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        Karaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 19:34 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:34
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        Karaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Karaman'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Üniversite Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'nde, M.A. idaresindeki 42 APU 45 plakalı minibüs ile E.P.E. yönetimindeki 70 AAF 095 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerle birlikte, araçlardaki İ.S (23), F.S (35), E.S (1) ve A.M (66) yaralandı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan, A.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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