Karaman Valisi Çiçekli'nin ziyaretleri

Çiçekli daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Komutanlığın sorumluluk alanındaki çalışmalara ilişkin brifing alan Çiçekli, cesareti ve üstün görev anlayışıyla kendisine verilen her görevi yerine getiren jandarma teşkilatına teşekkür etti.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

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