Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman Valisi Çiçekli'nin ziyaretleri

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman Valisi Çiçekli'nin ziyaretleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İl Jandarma Komutanlığı önünde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı tarafından karşılanan Vali Çiçekli, karşılama mangasını selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı Şeref Defterini imzaladı.

        Komutanlığın sorumluluk alanındaki çalışmalara ilişkin brifing alan Çiçekli, cesareti ve üstün görev anlayışıyla kendisine verilen her görevi yerine getiren jandarma teşkilatına teşekkür etti.

        Çiçekli daha sonra İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nde de Şeref Defterini imzalayan Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan’dan müdürlüğün sorumluluk alanındaki çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Afganistan'da canlıların fotoğraflarının yayınlanmasına yasak
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ölen kadın toprağa ver...
        Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ölen kadın toprağa ver...
        Karaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Karaman'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 13 yaralı
        Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1'i çocuk 2 ölü, 13 yaralı
        Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı
        Karaman'da işçi servisinin devrildiği kazada 2 kişi öldü 13 kişi yaralandı
        Karaman'da II. Beyazıt'ın vakfiyesiyle toplu sünnet töreni yapıldı
        Karaman'da II. Beyazıt'ın vakfiyesiyle toplu sünnet töreni yapıldı
        Karaman'da mısır tarlasında obruk oluştu
        Karaman'da mısır tarlasında obruk oluştu