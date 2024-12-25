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        Karaman'da park halindeki çekici yandı

        Karaman'da park halindeki çekici yandı, olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:45
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        Karaman'da park halindeki çekici yandı
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        Karaman'da park halindeki çekici yandı, olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

        Karaman Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi 727. Sokak'ta park halinde bulunan 41 TD 126 plakalı çekici, gece saatlerinde yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen araçta hasar oluşurken, aracı yaktığı iddia edilen 3 zanlı H.A., H.K. ve T.A. polis ekiplerince yakalayarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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