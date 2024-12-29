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        Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:12 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:13
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        Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karaman'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.Y.C. idaresindeki 70 ABV 529 plakalı otomobil, Mümine Hatun Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 70 ABN 308 plakalı otomobile çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan M.Y.C, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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