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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Karaman'da partililerle buluştu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Karaman'da düzenlediği mitinge katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:20
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Karaman'da partililerle buluştu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Karaman'da düzenlediği mitinge katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Özdağ, Hamidiye Mahallesi'ndeki Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Ardından partililerin katılımıyla bir otelin balo salonunda basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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