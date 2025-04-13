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        Karaman'da oryantiring etkinliği düzenlendi

        Karaman'da "Aile Yılı" kapsamında oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan spor) etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:26
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        Karaman'da oryantiring etkinliği düzenlendi
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        Karaman'da "Aile Yılı" kapsamında oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan spor) etkinliği düzenlendi.

        Karaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Karaman İl Temsilciliği işbirliğinde, Türk Dünyası Kültür Parkında düzenlenen etkinlikte, aileler hazırlanan 3 farklı oryantiring parkurunda eğlenceli vakit geçirdi.

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

        Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Çiçekli, etkinliğin Karaman'ın tanıtımı ve oryantiring sporunun yaygınlaşmasını açısından etkili olacağını düşündüğünü söyledi.

        Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de "Aile Yılı" kapsamında ailelerin dijital bağımlılıktan uzaklaştırılarak doğayla buluşturulması ve oryantiring sporunun tanıtımı amacıyla 56 ilde çalışma yapılacağını aktardı.

        İlk etkinliğin Karaman'da düzenlendiğini vurgulayan Güler, pilot il seçilen Kırıkkale, Antalya ve Gaziantep'te de nisanda etkinlik düzenleneceğini belirtti.

        Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan Fatma Eser ise etkinliği çok sevdiklerini ve eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

        Etkinlik, ailelere katılım belgesi verilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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