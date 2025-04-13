Karaman'da oryantiring etkinliği düzenlendi

Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan Fatma Eser ise etkinliği çok sevdiklerini ve eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

İlk etkinliğin Karaman'da düzenlendiğini vurgulayan Güler, pilot il seçilen Kırıkkale, Antalya ve Gaziantep'te de nisanda etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de "Aile Yılı" kapsamında ailelerin dijital bağımlılıktan uzaklaştırılarak doğayla buluşturulması ve oryantiring sporunun tanıtımı amacıyla 56 ilde çalışma yapılacağını aktardı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Karaman Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Karaman İl Temsilciliği işbirliğinde, Türk Dünyası Kültür Parkında düzenlenen etkinlikte, aileler hazırlanan 3 farklı oryantiring parkurunda eğlenceli vakit geçirdi.

Karaman'da "Aile Yılı" kapsamında oryantiring (harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan spor) etkinliği düzenlendi.

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