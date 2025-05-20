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        Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası düzenlenecek

        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 23-24-25 Haziran'da Karaman'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 16:15 Güncelleme: 20.05.2025 - 16:15
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        Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası düzenlenecek
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        Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 23-24-25 Haziran'da Karaman'da gerçekleştirilecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinden yaklaşık bin sporcunun katılımıyla gerçekleşecek şampiyonaya ilişkin protokol, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Barış Eryılmaz ve Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez tarafından valilik toplantı salonunda imzalandı.

        Açıklama görüşlerine yer verilen Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman olarak böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        Bu etkinliğin kültürel ve geleneksel değerleri yansıtmada büyük önem taşıdığını belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık bin sporcunun katılacağı ve ev sahipliğini yapacağımız şampiyona sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, kültürel bir buluşma niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcularımızı Karaman'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu anlamlı organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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