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        Tekeçatı Yaylası doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor

        Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Tekeçatı Yaylası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:01
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        Tekeçatı Yaylası doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor
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        Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Tekeçatı Yaylası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor.

        İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada, çam ormanları, yaban hayatı, endemik bitkileri ve eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

        Yaylada etkinlik düzenleyen Mut Gelişim Spor Kulübü Başkanı Sema Aslan, bölgenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

        Doğa yürüyüşü insanı iyileştiren bir aktivite olduğunu belirten Aslan, kulüp olarak yaylada düzenli olarak etkinlik düzenlediklerini aktardı.

        Kulüp üyelerinden Sebahat Durmuş ise Yayla'nın yeşil bir denizi anımsattığını aktararak, bölgenin mutlaka görülmesi gerektiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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