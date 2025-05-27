Tekeçatı Yaylası doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere güzel fırsatlar sunuyor

Kulüp üyelerinden Sebahat Durmuş ise Yayla'nın yeşil bir denizi anımsattığını aktararak, bölgenin mutlaka görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Doğa yürüyüşü insanı iyileştiren bir aktivite olduğunu belirten Aslan, kulüp olarak yaylada düzenli olarak etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Yaylada etkinlik düzenleyen Mut Gelişim Spor Kulübü Başkanı Sema Aslan, bölgenin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada, çam ormanları, yaban hayatı, endemik bitkileri ve eşsiz güzellikleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendine çekiyor.

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