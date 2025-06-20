Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'ın il oluşunun yıl dönümü

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'ın il olmasının 36. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:41 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'ın il oluşunun yıl dönümü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'ın il olmasının 36. yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Çiçekli, mesajında, tarih boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapan, köklü geçmişiyle kültürün taşıyıcısı olan Karaman’ın il oluşunun 36. yıl dönümünü gönülden kutladığını belirtti.

        Kadim şehrin tarih boyunca yalnızca taşın toprağın değil, dilin, gönlün ve hikmetin de yurdu olduğunu anlatan Çiçekli, şunları kaydetti:

        "Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe fermanıyla kelimelere ruh verilmiş; Yunus Emre'nin hikmetli dizeleriyle gönüller birleştirilmiştir. İşte bu topraklarda doğan, yoğrulan ve nesiller boyu aktarılan ses vatanımız Türkçemiz, Yunus'un diliyle can bulmuş, Mevlana'nın izleriyle derinleşmiş, Mümine Hatun'un zarafetiyle şekillenmiştir. Karaman, yalnızca bir şehir değil, köklü bir medeniyetin hafızasıdır. Anadolu'da üç asırdan fazla hüküm süren Karamanoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış, yetiştirdiği ilim, irfan ve yönetim ehli şahsiyetlerle, dönemin önemli kültür ve idare merkezlerinden biri haline gelmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Karaman'dan kısa kısa
        Karaman'dan kısa kısa
        Çocukların spor yetenekleri oyunlarla keşfediliyor
        Çocukların spor yetenekleri oyunlarla keşfediliyor
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 72 kişi yakalandı
        Karaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü kutlandı
        Karaman'da Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü kutlandı
        Karaman'da çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
        Karaman'da çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı
        Tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
        Tartıştığı kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu