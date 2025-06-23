Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:19 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-22 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 11 bin 672 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 8 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        "'2 hafta' sözü İran'ı hazırlıksız yakalamak içindi"
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Svensson, Osayi'ye bağlı!
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgası!
        Beyzbol sopalı, silahlı komşu kavgası!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Kızını boğdu, kapısını kilitledi, 18 saat bekledi!
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Genç kadını iş arkadaşı katletti! Cinayet anı kamerada!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        Cimbom'un kaleci planı belli oldu!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        "Arabam arızalandı" diye çağırdı... Miras için öldürdü!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Şiddet mağduru kadın ile taksicinin zor anları!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Bu görüntüye ceza yağdı! Cezası iki katına çıkarıldı!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Güney Koreli fenomen 'Mhyochi'yi tacizden ağlatmıştı! İstenen ceza belli oldu!
        İzin yerine para istenemez
        İzin yerine para istenemez
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Fransa Cumhurbaşkanı'nın otomobili Türkiye'ye geliyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Motorine indirim bekleniyor
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu
        Trabzonspor'dan SPK'ya suç duyurusu

        Benzer Haberler

        Karaman'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Karaman'da takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Karadağ'ın yılkı atları krater çevresinde dolaşıyor
        Karadağ'ın yılkı atları krater çevresinde dolaşıyor
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
        Karaman'ın il oluşunun yıl dönümü
        Karaman'ın il oluşunun yıl dönümü
        Karaman'dan kısa kısa
        Karaman'dan kısa kısa