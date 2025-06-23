Karaman'da Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası kortej yürüyüşü yapıldı

Türkiye'nin, tarihi ve kültürel değerlerinin bilinirliğinin artırılması ve kentin tanıtımı açısından, bu etkinliklerin önemli olduğuna dikkati çeken Çiçekli, şampiyonaya katılan takımlara başarılar diledi.

Çiçekli, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler'e, şampiyonayı Karaman'da düzenledikleri için teşekkür etti.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü, etkinliğe, Türkiye'nin bazı yörelerine ait kıyafetlerle katıldı.

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