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        Karaman'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 3 kişi yakalandı

        Karaman'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 10:34 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:34
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        Karaman'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten 3 kişi yakalandı
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        Karaman'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçede iklimlendirme düzeneği ile kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Adreste arama yapan ekipler, kenevir bitkisi ve iklimlendirme cihazları ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ç, F.T, A.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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