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        Karaman'da yılkı atları için tankerle su taşındı

        Karaman İl Özel İdaresi, Karadağ bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken yılkı atları için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:06 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:06
        Karaman'da yılkı atları için tankerle su taşındı

        Karaman İl Özel İdaresi, Karadağ bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken yılkı atları için çalışma başlattı.

        İş makineleriyle gerçekleştirilen yol düzeltme çalışmasının ardından yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için 2014'te bölgeye yapılan sarnıç ve yalaklara tankerle su basıldı.

        Yaban hayvanlarının korunması için sürdürülen çalışmaya, yağışlar başlayana kadar devam edilecek.

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