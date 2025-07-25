Karaman'da yılkı atları için tankerle su taşındı
Karaman İl Özel İdaresi, Karadağ bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken yılkı atları için çalışma başlattı.
Karaman İl Özel İdaresi, Karadağ bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su sıkıntısı çeken yılkı atları için çalışma başlattı.
İş makineleriyle gerçekleştirilen yol düzeltme çalışmasının ardından yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için 2014'te bölgeye yapılan sarnıç ve yalaklara tankerle su basıldı.
Yaban hayvanlarının korunması için sürdürülen çalışmaya, yağışlar başlayana kadar devam edilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.