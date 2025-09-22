Karamürsel nerede? Karamürsel hangi şehirde, ilde, bölgede?

Kocaeli'nin sanayi devleri arasındaki konumuyla tezat oluşturan sakin ve yeşil dokusuyla Karamürsel, hem bir tarih beşiği hem de bir sayfiye yeridir. Peki, bu tarihi ve şirin ilçe tam olarak Karamürsel nerede?

İzmit Körfezi'nin güney kıyısında bir inci gibi parlayan bu ilçe, sadece bir coğrafi konumdan ibaret değildir; aynı zamanda bir imparatorluğun denize açılan ilk kapısıdır. Karamürsel hangi ilde sorusunun yanıtı bizi sanayi devi Kocaeli'ne götürürken, ilçenin hikayesi, bir beyliği imparatorluğa taşıyan denizci ruhun ve zanaatkar bir geleneğin öyküsünü anlatır.

KARAMÜRSEL NEREDE VE COĞRAFİ KONUMU NEDİR?

Marmara Bölgesi'nin en güzel körfezlerinden biri olan İzmit Körfezi'nin güney kıyı şeridinde yer alan Karamürsel, doğal bir liman ve sahil kasabası kimliğini bir arada barındırır. Coğrafi olarak Kocaeli Yarımadası'nın güneyinde, Samanlı Dağları'nın kuzey yamaçlarının İzmit Körfezi ile buluştuğu noktada kurulmuştur. Bu konumu, ilçeye dağ ve denizin iç içe geçtiği, yeşilin ve mavinin buluştuğu eşsiz bir peyzaj kazandırır. Dağların hemen denize inmesi, kıyı şeridini dar ama bir o kadar da verimli hale getirmiştir.

REKLAM Karamürsel konumu nedir sorusunun yanıtı, onun stratejik ulaşım ağları üzerindeki yerinde de yatar. Batısında Yalova, doğusunda ise Kocaeli'nin bir diğer önemli ilçesi olan Gölcük ile komşudur. İstanbul'u Bursa ve İzmir'e bağlayan ana güzergah üzerinde yer alması ve özellikle Osmangazi Köprüsü'ne olan yakınlığı, ilçenin ulaşılabilirliğini son yıllarda oldukça artırmıştır. Bu konumuyla Karamürsel, hem İstanbul gibi bir metropole yakın olmanın avantajlarını yaşar hem de Kocaeli sanayisinin yoğun temposundan bir nebze olsun sıyrılmış, kendine has sakin kimliğini korumayı başarır. KARAMÜRSEL HANGİ İLDE VE BÖLGEDE YER ALIR? İdari olarak Karamürsel, Türkiye'nin en önemli sanayi ve liman şehirlerinden biri olan Kocaeli iline bağlı 12 ilçeden biridir. Dolayısıyla Karamürsel hangi şehirde veya hangi ilde sorularının cevabı net bir şekilde Kocaeli'dir. Coğrafi bölge olarak ise Marmara Bölgesi'nde, bölgenin Çatalca-Kocaeli bölümünde yer alır. İlçe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı içindedir ve bu belediyenin sağladığı altyapı ve hizmetlerden faydalanır. Kocaeli, genel olarak Gebze'den İzmit'e uzanan sanayi tesisleriyle bilinir. Ancak Karamürsel, bu sanayi kuşağının dışında kalarak daha çok bir yerleşim, tarım ve sayfiye merkezi olarak gelişmiştir. Kocaeli'nin en batıdaki ilçelerinden biri olması ve Yalova ile sınır komşuluğu yapması, ona hem Kocaeli'nin hem de Yalova'nın kültürel ve sosyal özelliklerinden izler taşıyan bir ara kimlik kazandırmıştır. Bu özellikleriyle Karamürsel, Kocaeli ilinin sanayi kimliğine, yeşil ve mavi bir alternatif sunan en önemli ilçesidir.

REKLAM KARAMÜRSEL'İN TARİHİ KİMLİĞİ Bugünkü sakin sahil kasabası kimliğinin ardında, Karamürsel'in Türk denizcilik tarihi için paha biçilmez bir önemi ve köklü bir geçmişi vardır. Bölgenin tarihi, Bizans dönemine kadar uzansa ve o dönemde "Praenetos" adıyla anılsa da, asıl kimliğini Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuyla kazanmıştır. 1323 yılında Osmanlı topraklarına katılan bölge, beyliğin denize ulaşma stratejisinin ilk ve en önemli adımı olmuştur. Osmanlı Beyi Orhan Gazi, 1327 yılında cesur komutanlarından ve ilk Türk denizcilerinden biri olan Kara Mürsel Alp'e, burada bir donanma kurma görevini vermiştir. Kara Mürsel Alp, buradaki doğal limanın ve çevresindeki ormanların kereste potansiyelini görerek, tarihteki ilk Osmanlı tersanesini burada kurmuştur. Bu tersanede inşa edilen küçük ama etkili "Karamürsel" tipi gemiler, Osmanlı donanmasının çekirdeğini oluşturmuş ve beyliğin denizlerdeki ilk zaferlerini kazanmasını sağlamıştır. Bu nedenle Karamürsel, Osmanlı İmparatorluğu'nun bir deniz gücü haline gelmesinin başladığı yer olarak tarihe geçmiştir. İlçenin bugünkü adı da, bu kahraman komutan ve ilk Kaptan-ı Derya olan Kara Mürsel Alp'in anısını yaşatmaktadır.