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Karanfilköy, 'kentsel dönüşüm alanı' ilan edildi
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Lüks semtte kentsel dönüşüm başlıyor!

İstanbul'un lüks semti Etiler'in bitişiğinde bulunan Karanfilköy'ün kentsel dönüşümü için AK Parti ve CHP grupları anlaştı. Karanfilköy'ün kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle ilgili karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oybirliğiyle geçti

14.09.2018 - 13:01 | Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB'nin Beşiktaş Karanfilköy ile ilgili olarak hazırladığı kentsel dönüşüm planını dün görüştü. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, meclis gündemine sunuldu.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İBB Meclisi raporla ilgili yapılan oylamada, AK Parti ve CHP gruplarının anlaşması sonucu Karanfilköy'ün kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle ilgili kararı oy birliğiyle kabul etti.

Etiler ve Akat mahallelerinin kuzeyinde, TEM Otoyolu'nun kenarında yer alan Karanfilköy, yaklaşık 200 bin metrekare büyüklüğünde ve İBB'nin mülkiyetinde bulunuyor. Arazi üzerinde 628 bina, 623 konut birimi, 81 işyeri bulunuyor. Ayrıca arazi üzerinde bir cami, sağlık ocağı ve Beşiktaş Belediyesi'ne ait bir de garaj da yer alıyor.

RAPORDA NE VAR?

İBB Meclisi'ne sunulan raporda şu ifadeler yer aldı: "Karanfilköy Mevkiinde bulunan alanın zemin yönünden yerleşime uygun olması, alan için afet riskini ortadan kaldırmamaktadır. 1940'lı yıllarda İstanbul'a başlayan yoğun göç sonucunda işgalli yapılaşma başlamıştır. Alanda bulunan yapıların 1999 depreminden önce inşa edilmiş ve yürürlükte bulunan yapı denetimi yönetmelik şartlarını sağlamamaktadır. Yapıların malzeme ve yapım kalitesi açısından iyi durumda olmadığı görülmektedir."

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