Karanlıkta telefon kullananlara kötü haber!

‘MAVİ IŞIK FİLTRESİ ŞART DEĞİL’

Mavi ışık filtrelerinin her zaman etkili olmadığını belirten Op. Dr. Dicle, “Araştırmalar mavi ışık filtreli gözlüklerin her hastada aynı etkiyi göstermediğini ortaya koyuyor. Bazı kişilerde fayda sağlasa da herkes için zorunlu bir koruma yöntemi değildir. Cep telefonları ve tabletler özellikle karanlık ortamda kullanılmamalı. Ekran süresi azaldıkça hem göz sağlığı hem de uyku kalitesi olumlu etkileniyor” diye konuştu.