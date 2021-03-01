Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanmaya devam edilen kısıtlamaları ile ilgili bugün önemli kararlar alındı. Vatandaşlar, söz konusu yasakların hangi illerde bittiğini ve devam ettiğini merak ediyor. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi açıklamayı yaptı...

İŞTE DETAYLAR:

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak karar milyonlarca insanın en merak ettiği konu olarak öne çıkıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi 21.00'dan sonra uygulanan sokak kısıtlaması devam edecek.

BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU; İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı. O kriterler şöyle olacak:

İşte belirlenen renk kodları;

Düşük kademeler

DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek kademeler;

YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kritik toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan ele alınan konular ve konuşulanları paylaştığı açıklamasında, son olarak Kabine'de alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararları duyurdu.. Kararlar İçişleri genelgeleri sonrası yürürlüğe girecek.