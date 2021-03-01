Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Kararlar ne zamandan itibaren geçerli? Normalleşme ne zaman başlıyor? Kararlar ne zaman uygulanacak?

Koronavirüs salgını ile ilgili Bakanlar Kurulu bugün yapıldı ve alınan son dakika kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki büyük bir merakla araştırılan kararlar ne zamandan itibaren geçerli? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Kararlar ne zamandan itibaren geçerli? Normalleşme ne zaman başlıyor? Kararlar ne zaman uygulanacak?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanmaya devam edilen kısıtlamaları ile ilgili bugün önemli kararlar alındı. Vatandaşlar, söz konusu yasakların hangi illerde bittiğini ve devam ettiğini merak ediyor. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi açıklamayı yaptı...

İŞTE DETAYLAR:

KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

8 ve 12.sınıflarda eğitim öğretim açılacak. Düşük ve orta riskteki illerde diğer kademelerde de eğitime başlanılacaktır. Liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak karar milyonlarca insanın en merak ettiği konu olarak öne çıkıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde kalkacak. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta içi 21.00'dan sonra uygulanan sokak kısıtlaması devam edecek.

BAKAN FAHRETTİN KOCA DUYURMUŞTU; İŞTE NORMALLEŞME KATEGORİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini aktarmıştı. O kriterler şöyle olacak:

İşte belirlenen renk kodları;

Düşük kademeler

DÜŞÜK KOVİD RİSKİ (MAVİ): Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller

ORTA KOVİD RİSKİ (SARI): Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller

Yüksek kademeler;

YÜKSEK KOVİD RİSKİ (TURUNCU): Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller

ÇOK YÜKSEK KOVİD RİSKİ (KIRMIZI): Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller.

BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki kritik toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Erdoğan ele alınan konular ve konuşulanları paylaştığı açıklamasında, son olarak Kabine'de alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin kararları duyurdu.. Kararlar İçişleri genelgeleri sonrası yürürlüğe girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GÜNDEMÇorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya ...
Sosyal medya Uşak'ı konuşuyor! Türkiye'nin risk haritasında Uşak damgası
GÜNDEMTürkiye'nin risk haritasında Uşak damgası
İstanbul, Ankara, İzmir yarın okullar açık mı? 2 Mart İstanbul, Ankara, İzmir yüz yüze eğitime başlayan sınıfl
GÜNDEMİstanbul, Ankara, İzmir yarın okullar açık mı?
Son dakika: İşte kafe ve restoran kararı! - Haberler
GÜNDEMİşte kafe ve restoran kararı!
Hafta sonu yasakları kalktı mı, hangi illerde hafta sonu kısıtlamaları var? - Cumartesi Pazar yasak var mı?
GÜNDEMHafta sonu yasakları kalktı mı?
İstanbul'da okullar açılıyor mu? 2 Mart İstanbul'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? İstanbul okullar ne zaman açı
GÜNDEMİstanbul'da okullar açılıyor mu?
İstanbul'da kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? İstanbul restoran ve kafeler açılış tarihi
GÜNDEMİstanbul'da kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?
Çok Yüksek riskli iller hangileri? - Hangi şehirler Çok yüksek riskli? İşte Çok Yüksek Riskli İller listesi
GÜNDEMÇok Yüksek riskli şehirler hangileri?
Hangi illerde okullar açılıyor? Hangi sınıflar okula başlıyor? İşte yüz yüze eğitime başlayan sınıflar
GÜNDEMHangi illerde okullar açılıyor?
İşte İstanbul'da kısıtlama kuralları!
GÜNDEMİşte İstanbul'da kısıtlama kuralları!