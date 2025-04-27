Karasuk Kültürü, M.Ö. 1500 ile 800 yılları arasında, Orta Asya’nın güneyinde Yenisey Irmağı çevresinde doğmuştur. Bugünkü Güney Sibirya topraklarında yer alan bu kültür, arkeolojik olarak büyük öneme sahip olan eski bir kültürdür. Karasuk Kültürü, ilk arkeolojik izlerine Karasuk Nehri çevresinde rastlandığı için adını bu nehirden almıştır. Tunç Çağıyla Demir Çağı arasında köprü görevi gören bu halk, önemli geçiş toplumları arasında yer alır. Karasuk Kültürüne ait; dövme tekniği ile işlenmiş metal eşyalar, taş mezarlar ve hayvan figürlü heykeller gibi tarihi kalıntılara ulaşılmıştır. Arkeologlar, Karasuk Kültürünün Türklerin ataları ile ilişkili olabileceğini öne sürüyor. Bu sebeple Karasuk kültürü, Türk halkının erken evrelerini anlamlandırmak bakımından oldukça kritik öneme sahiptir. Hem etnik kökenleri hem de coğrafi doğuş noktası ile eşsiz bir uygarlık örneğini gözler önüne serer. İşte, Karasuk kültürü kültürü tarihi…

KARASUK KÜLTÜRÜ NEDİR? Karasuk Kültürü, Milattan Önce 1.200 ile 700 yılları arasında Orta Asya topraklarında yaşamıştır. Erken demir işçiliği izlerini taşıyan arkeolojik bir kültür olan bu kültür; mezar gelenekleri, göçebe yapısı ve savaşçı karakteri ile dikkat çeker. Hem Avrasya arkeolojisinde oynadığı kilit rol, hem de Türk tarihine ışık tutan yönleri tarihte önemli bir yere sahiptir. KARASUK KÜLTÜRÜ NEREDE DOĞMUŞTUR? Karasuk Kültürü’nün doğum yeri, günümüz Sibirya'sının güney bölgelerinde; Tanrı Dağları, Yenisey Irmağı ve Altay Dağları arasında yer alır. Karasuk Kültürü adını, bu bölgedeki Karasuk Irmağı’ndan alır. Bu bölge, sadece fiziki değil aynı zamanda kültürel olarak da önemli geçiş güzergahlarından biridir. Tüccarların, göçebelerin ve savaşçıların yollarının kesiştiği bu coğrafya, Karasuk Kültürünün doğması ve şekillenmesinde oldukça büyük bir role sahiptir.

KARASUK KÜLTÜRÜ KALINTILARI NEREDE? Ağırlıklı olarak Güney Sibirya, Doğu Kazakistan ve Batı Moğolistan gibi bölgelerde tespit edilen Karasuk Kültürüne ait kalıntılar, bu kültürün tarihi yapısına ışık tutmuştur. Arkeologlar tarafından yapılan kazılarda; Karasuk Kültürüne ait mezarlarda kemik aletler, silahlar, hayvan figürleri, demir işçiliğine dair örnekler ve taş plakalar bulunmuştur. Bu kültüre ait en çarpıcı buluntular, toplumun savaşçı karakterini gözler önüne seren mezar yapıları ve ölü gömme gelenekleridir. Bu kültüre ait kalıntılar, toplumsal yapının yanı sıra dönemin yaşam tarzına ilişkin ipuçlarını barındırır. KARASUK KÜLTÜRÜ HANGİ UYGARLIĞA AİTTİR? Karasuk Kültürü, belirli bir “uygarlık” çatısı altında toplanan klasik yerleşik toplumlardan biri değildir. Orta Asya erken göçebe toplumlara ait bir kültüre sahip olan Karasuklar, bir devlete veya bir imparatorluğa bağlı değildir. Hayvancılıkla uğraşan, savaşçı ve atlı göçebe bir halkın yaşam tarzını benimseyen bu kültürün hangi etnik gruba ait olduğuna ilişkin kesin bir bilgi yoktur. Ancak, birçok araştırmacı Karasuk halkını Ön-Türk veya Proto-Türk toplulukları ile ilişkilendirir. Karasuk Kültürü, bir uygarlıktan çok, Türk uygarlıklarının öncüsü sayılabilecek bir kültürel temel olarak değerlendirilir.