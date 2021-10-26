Karavanda yeni ÖTV! 0:00 / 0:00

Pandemi döneminde değişen tatil anlayışı sonucu ilginin arttığı motorlu karavanlarda uygulanan ÖTV oranı değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile, söz konusu taşıtlardan alınan ÖTV yüzde 220’den yüzde 45’e indirildi.

Konu ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, inen ÖTV oranlarının yanı sıra karavan üretimi için kurumsal yeterliliklerin devreye alınmasının, Türkiye’deki karavan üretimi, ihracatı ve ekosistemi açısından kilit rol oynayacağını bildirdi.

Yapılan düzenlemenin bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirten Ekici, "Bu gelişme sonucunda önümüzdeki süreçte yeni bir tatil anlayışı ve yeni müşteri gruplarının oluşumuna, oluşacak karavan turizmi ekosisteminde yer alan parkların gelişmesine, yurt içi ve yurt dışı müşterilerin sayısındaki artışa hep birlikte tanıklık edeceğiz. Son olarak potansiyeli yalnızca turizmle sınırlı kalmayacak bu alanın, üretim çerçevesinde sanayi açısından önemli bir adım olacağına, istihdama ve ihracatçı konumumuza sağlayacağı katkı ile Türkiye’yi daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

AVRUPA'DA SATIŞLAR ARTIYOR

Covid-19 salgınının tetiklediği en önemli akımlardan bir tanesinin karavan turizmi olduğunu vurgulayan TOKKDER Başkanı Ekici, değişen tatil ihtiyaçlarının Türkiye’nin karşı karşıya olduğu fırsatları daha da zenginleştirdiğini belirtti.

İnan Ekici, "Avrupa Karavan Federasyonu verilerine göre, birlik üyesi ülkelerde tescil edilmiş karavan sayısı 2019 yılında 5 milyon 683 bin 860 adetti. Bu rakamın 3 milyon 462 bin 449 adedi çekme karavan, 2 milyon 221 bin 411 adedi ise motorlu karavan olarak açıklanmıştı. Alman Karavan Endüstri Derneği güncel verilerine göre ise, Eylül 2020-Mart 2021 arasında Avrupa Birliği’nde tescil edilen karavan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 33.7 oranında arttı. Bugüne kadar ülkemizde motorlu karavan sahibi olma maliyetlerinin ÖTV’nin de etkisiyle yüksek olması nedeniyle sahiplik oranı ve araç kiralama sektörünün bu alandaki yatırımları ne yazık ki sınırlı kaldı" bilgisini verdi.