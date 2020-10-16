Bu 6 tuzağa dikkat!

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Karayolları Genel Müdürlüğü İstanbul'da 15 Temmuz Şehirler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü geçiş ücreti alındığına dair iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) October 16, 2020

Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" ifadeleri yer aldı.