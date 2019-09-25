Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yük taşımacılığı yapan kamyon ve çekici türü araçlar başta olmak üzere araçların taşıt yolu üzerinde banket veya emniyet şeritlerinde gerekli önlemleri almadan duraklama yapan, gerekli işaretlemelerle trafik tedbirleri almayan ve bu alanlarda arkadan çarpma şeklindeki kazaların ölüm veya ağır yaralanma ile sonuçlandığı gözlemlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik kazalara neden olan ihlallerin önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin artırılması amacıyla 18-22 Eylül tarihleri arasında 24 saat esasına göre sabit ve seyir halinde otoyol ve şehirler arası kara yollarında denetim yapıldı.

Araçlarda olması gereken gereçleri bulundurmayan 593, zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketleri kullanan 793, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklayan ya da park eden bin 855 olmak üzere 3 bin 241 kural ihlali tespit edildi.

Söz konusu araçların sürücüleri hakkında işlem yapıldı.