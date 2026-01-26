Habertürk
        Karayolunu birbirine katan kaza! Çok sayıda yaralı var!

        Karayolunu birbirine katan kaza! Çok sayıda yaralı var!

        Sivas'ta bir otomobil devrilen kamyona çarptı. Feci olayda bir TIR ile otobüs de kaza yapan araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:21
        Karayolunu birbirine katan kaza! Çok sayıda yaralı var!
        Sivas'ın Şarkışla ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 04.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

        S.K. (47) yönetimindeki kamyon devrildi. A.A.'nın (44) kullandığı otomobil de devrilen kamyona çarptı. Y.A. (35) idaresindeki TIR ile İ.Ç.'nin (58) kullandığı yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

        Kazada sürücüler S.K., A.A., Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. (15), otomobilde bulunan A.A. (9), E.H. (42), T.S. (12) ve H.S. (22) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şarkışla ve Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

