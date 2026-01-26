Karayolunu birbirine katan kaza! Çok sayıda yaralı var!

Sivas'ın Şarkışla ilçesi yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 04.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

S.K. (47) yönetimindeki kamyon devrildi. A.A.'nın (44) kullandığı otomobil de devrilen kamyona çarptı. Y.A. (35) idaresindeki TIR ile İ.Ç.'nin (58) kullandığı yolcu otobüsü de kazaya karıştı.

Kazada sürücüler S.K., A.A., Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. (15), otomobilde bulunan A.A. (9), E.H. (42), T.S. (12) ve H.S. (22) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şarkışla ve Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.