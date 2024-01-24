Kardelenler erken açtı, koparmanın cezası 387 bin 142 TL

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yaklaşık 10 gündür beklenen kar yağışı gerçekleşmedi ancak eksi 5 dereceye varan soğuk ile oluşan kırçılların erimesiyle birlikte baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, 1 ay önce çiçek açtı.

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KOPARMANIN CEZASI 387 BİN 142 LİRA

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi. 2022 yılında 109 bin 593 lira olan ceza miktarı yüzde 122.93 yeniden değerleme oranına göre ceza tutarı 244 bin 315'e çıkmıştı.