        'Kardeş Takımı 3', kendi rekorunu kırdı

        'Kardeş Takımı' serisinin üçüncü ve final filmi 675 bin izleyiciyi aşarak kendi rekorunu kırdı

        Habertürk
        12.02.2026 - 12:18
        Kendi rekorunu kırdı
        Çocuklar ve ailelerin favorisi haline gelen ‘Kardeş Takımı’ serisi, final filmiyle büyük bir başarıya imza attı. Serinin son halkası olan ‘Kardeş Takımı 3’, vizyon yolculuğunda ikinci filmi geride bırakarak kendi rekorunu tazeledi.

        CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı olan film, sinemaseverlerden gördüğü yoğun ilgiyle serinin en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

        Vizyona girdiği ilk günden itibaren salonları dolduran yapım, kısa sürede 675 bin izleyici barajını aşarak serinin ikinci filminin başarısını geride bıraktı. Özellikle çocuklu ailelerin ilk tercihi olan film, şimdiden 2026’nın en çok izlenen yapımları listesinde üst sıralara yerleşti.

        #Kardeş Takımı
        #film
        #sinema
        #Kardeş Takımı 3
