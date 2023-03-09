Kardeşi av tüfeği ile öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşi av tüfeği ile öldürdü
ABONE OL

Kardeşlerin arazi tartışması cinayetle bitti: Ağabey öldü

Bartın'da kardeşlerin arazi tartışması cinayetle sonlandı. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Nuri Kayık, tartıştığı ağabeyi Muharrem Kayık'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü

Kardeşi av tüfeği ile öldürdü
DHA

Bartın'da Nuri Kayık (39), tartıştığı ağabeyi Muharrem Kayık'ı (42) tüfekle öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Kurucaşile ilçesi Karaman köyünde meydana geldi. Balıkçılık yapan Muharrem Kayık, otomobili ile kardeşinin yaşadığı köye geldi. İki kardeş, evin önünde iddiaya göre; arazi meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

7 AY ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Nuri Kayık, evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem Kayık'ın göğsüne bir el ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kayık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 7 ay önce cezaevinden çıkan Nuri Kayık, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSTANBUL BARAJLARDAKİ SON DURUM | 9 Mart 2023 İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 yılın en düşüğü!
GÜNDEM İstanbul barajlarında su metrelerce çekildi: Son 10 ...
Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu: En çalışkan nefer olacağım
GÜNDEM İmamoğlu: En çalışkan nefer olacağım
Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 157 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 157 kişi ...
Son dakika: HDP'nin sözlü savunma tarihi ertelendi
GÜNDEM HDP'nin sözlü savunma tarihi ertelendi
Son dakika: İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 35,42 oldu
GÜNDEM Yağış yok, arıtma çok...
Son dakika: MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 öğrencimizi kaybettik! - Haberler
GÜNDEM MKÜ Rektörü kahreden tabloyu açıkladı: 120 ...
3.9'u İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır değerlendirdi: Bursa'da büyük deprem olur mu, deprem bekleniyor mu? - Güncel son dakika haberler
GÜNDEM 3.9'u İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır değerlendirdi. ...
VERGİ AFFI SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2023 | Vergi affı borç yapılandırma ne zaman çıkacak, son durum ne ve Meclis'e geldi mi?
GÜNDEM Gözler vergi affı son dakika gelişmelerinde!
İşte perde beton! Şili depreme böyle hazırlanıyor! Şilinin depreme karşı aldığı tedbirler nelerdir? - Güncel haberler
GÜNDEM İşte Şili formülü! Depreme böyle hazırlanıyorlar
NACİ GÖRÜR İZMİR'İ UYARDI | İzmir'de deprem ne zaman bekleniyor? " Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde bekleniyor?
GÜNDEM Uzman isimden İzmir depremi açıklaması!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.