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Haberler Gündem 3. Sayfa "Kardeşim biz polisiz" sözleriyle şoke oldu
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"Kardeşim biz polisiz" sözleriyle büyük şok yaşadı

Antalya'da korsan taksici, aracına müşteri gibi binen sivil polislerin "Kardeşim biz polisiz" sözleriyle şoke oldu

DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, korsan taksicilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde korsan taksiye müşteri gibi binen sivil polis ekibi, şoföre gidecekleri adresi söyledi. Müşteri sandığı sivil polislerle yola çıkan taksici, verilen adrese gelip durunca yanlarına siren çalarak polis otosu geldi.

Kısa bir şaşkınlık yaşayan korsan taksici, otomobili stop edip kontak anahtarını alan polisin, "Kardeşim biz polisiz, gel kardeş" sözleriyle şok yaşadı. Arka koltuktaki diğer sivil polisin kendisini görüntülediğini fark eden taksici, "Abi" derken, diğer polis de "İn bakalım, polis" dedi.

Taksicinin "Bir daha yapmam" demesine rağmen ehliyet ve ruhsatı diğer polis ekibine teslim edildi.

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