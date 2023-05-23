Alfred Adler'in Bireysel Psikolojik kuramı, bireylerin aile içindeki konumuna ve kardeşler arası ilişkiye göre, bu konularda en kapsamlı açıklamaları yapar. Adler'in kişilik özellikleri kuramına göre, doğum sırası en büyük, ortanca, en küçük ve tek çocukların farklı kişilik eğilimleri geliştirdikleri iddia ediliyor.

Adler' göre psikolojik doğum sırasının oluşumunda, kardeşler arasındaki yaş farkları, çocuktaki fiziksel veya zihinsel engel ya da hastalık, bir kardeşin ölümü, cinsiyet farklılıkları, aile yapısında boşanma, üvey kardeş durumu ve ebeveyenlerin çocukları yetiştirme tarzı ya da sosyo-kültürel olgular önemli rol oynuyor.