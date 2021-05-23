Kardeşlerim dizisinin 14. son bölümünde; Ömer hastanede yatarken Suzan yanından ayrılmaz. Orhan'la Şengül'ün yaşadığı büyük tartışma sonucu, Şengül evi terk eder. Kardeşlerim 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 14. son bölüm...

KARDEŞLER 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— atv (@atvcomtr) May 22, 2021

KARDEŞLER 14. SON BÖLÜM



Melisa Kadir'in yarım bıraktığı okulu bitirmesi için destek olurken, Doruk Asiye'nin yanında olmak için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar. Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.