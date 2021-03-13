Koçovalı ailesi yeniden bir arada!

Kardeşlerim dizisinde anne ve babalarını kaybeden kardeşlerin bir arada kalma ve zorluklarla mücadele etmelerini anlatıyor. Kardeşlerim 4. son bölümünde; Nebahat doğum günü partisinde yaşananlardan sonra çocukları zora sokacak bir karar alırken, Şengül olayların üstünü örtmek için eline geçen kozla Nebahat 'in karşına dikilir. Kardeşlerim 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 4. son bölüm...

KARDEŞLERİM 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KARDEŞLERİM 4. SON BÖLÜM

Ömer ve Oğulcan'ın başındaki bela, Kadir'in de başını derde sokar. Harika, intikam almak için Aybike'yi oyuna getirirken, kendisinin yaşayacağı şokla altüst olur. Kadir, tam beladan kurtulduklarını düşünürken, kardeşler beklenmedik bir olayla sarsılırlar.