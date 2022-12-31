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Kardeşlerim bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık ATV yayın akışı

ATV'nin heyecanla izlenen dizilerinden biri olan ve Cumartesi günleri izleyicilerin karşısına çıkan dizisi Kardeşlerim, 31 Aralık 2022 günü yayın akışında bulunmuyor. Söz konusu durumun ardından Kardeşlerim neden yok ve final mi yapıyor sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

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  • Kardeşlerim bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim neden yok, saat kaçta? 31 Aralık ATV yayın akışı

    Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizilerden Kardeşlerim'in yeni bölümü merak konusu oldu. Cumartesi günleri izleyicileriyle buluşan dizinin bu akşam neden olmadığı ve ne zaman ekranlara döneceği ile ilgili bilgileri derledik.
  • Kardeşlerim bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim neden yok, saat kaçta? 31 Aralık ATV yayın akışı

    KARDEŞLERİM NEDEN YOK?

    Sevilen dizi Kardeşlerim, yılbaşı gecesi nedeniyle bu akşam ekranlarda olmayacak.

    Kardeşlerim'in yeni bölümü 7 Ocak 2023 Cumartesi izleyicilerle buluşacak.
  • Kardeşlerim bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim neden yok, saat kaçta? 31 Aralık ATV yayın akışı

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Güvenmek bir ayna gibidir, bir kez kırıldı mı hep çizik gösterir…"

    Leyla, izlediği videonun şokunu yaşarken, Tarhan apar topar hastaneye kaldırılır. Orhan, Gönül'ün yaptığı baskılarla git gide daralırken, Leyla videoyla ilgili gerçekleri öğrenmenin peşine düşer.
  • Kardeşlerim bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim neden yok, saat kaçta? 31 Aralık ATV yayın akışı

    Ahmet ve Ömer'in cephesinde yaşanan gelişmeler, Sarp'ı iyice çileden çıkartır. Doruk, Asiye ve Nebahat arasında yaşanan gerilimin aslını öğrenmek için uğraşırken; Süsen'in, Ömer'le ilişkisine gölge düşecek korkusuyla yaptığı hamle, hiç beklenmedik bir sonuç yaratır.

     
  • Kardeşlerim bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim neden yok, saat kaçta? 31 Aralık ATV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2022

    20:00 – KİM MİLYONER OLMAK İSTER

    00:20 – GECE GÜNDÜZ (YABANCI SİNEMA)

    02:25 – SON SIĞINAK (YABANCI SİNEMA)

    04:30 – BİZ BÖYLEYİZ (YABANCI SİNEMA)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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