Haberler Gündem Kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı? 30 Ekim 2023 bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu?

Kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı? 30 Ekim 2023 bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? PTT ve kargoların çalışma saatleri araştırılıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim'de Türkiye'nin her köşesinde büyük bir coşku ile kutlandı. Gece boyunca devam eden kutlamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim'de okulların tatil olduğunu açıkladı. Bu kapsamda gözler "Kargolar ve PTT bugün açık mı, dağıtım yapacak mı?" sorusuna çevrildi. İşte, 30 Ekim 2023 bugün PTT ve kargoların çalışma durumu... Habertürk Giriş: 30.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 30.10.2023 - 09:40 facebook

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Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü ülkemizin dört bir yanında heyecanla kutlandı. Milyonlar ellerinde bayraklarla konserlerde ve sokaklarda tek bir ağızdan marşlar söyledi. Kutlamaların gece boyu devam etmesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların tatil edildiğini açıkladı. Kararın ardından PTT ve kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Peki, kargolar bugün açık mı, dağıtım yapacak mı? 30 Ekim 2023 bugün PTT ve kargolar çalışıyor mu? İşte, konuy ilişkin ayrıntılar...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: OKULLAR BUGÜN TATİL! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir (1) gün tatil edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.