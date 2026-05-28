Kargolar ne zaman açılacak? Kurban Bayramı haftasında kargolar açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu?
Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte, online alışveriş yapan ya da kargo göndermeyi planlayan vatandaşlar kargo firmalarının çalışma düzenini araştırmaya başladı. Bayram süresince teslimat bekleyenlerin en çok merak ettiği konular arasında kargo şirketlerinin ne zaman açılacağı yer alıyor. Peki, kargolar hangi tarihte açılacak, bayram boyunca kargo şirketleri dağıtıma devam edecek mi? Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat ve PTT Kargo bayram çalışma saatleri ve yeniden hizmete başlayacakları tarihler haberimizde…
KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?
Kurban Bayramı dolayısıyla resmi tatil süreci 26 Mayıs Salı günü saat 13.00’te başlayıp 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar devam edecek. Resmi tatil kapsamında bayram tatili boyunca şubeler kapalı olacak ve dağıtım işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte kargo firmaları, 1 Haziran 2026 Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine yeniden geçecek.