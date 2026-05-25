Proje kapsamında oluşturulan Taşlıca Seyir Terası, bölgenin doğal güzelliklerini panoramik açıdan izleme imkanı sunuyor. Özellikle gün batımı saatlerinde ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen alanın, fotoğraf tutkunları ve sosyal medya içerik üreticileri için de yeni cazibe noktası olması hedefleniyor. Seyir terasından başlayarak Söğüt sahiline kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik doğa yürüyüşü rotası ise doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere farklı deneyim sunuyor. Çam ormanları ile deniz manzarasının buluştuğu güzergahta yürüyüşçülerin ihtiyaçları düşünülerek dinlenme alanları, yağmur barınakları ve seyir noktaları oluşturuldu.