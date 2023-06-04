İspanya 1. Futbol Ligi'nde 2022-2023 sezonunun son haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

Her iki takımın da ligde herhangi bir iddiası olmadığı maçta, 14 sezon formasını giydiği Real Madrid'e veda eden Fransız futbolcu Karim Benzema ön plana çıkan isim oldu.