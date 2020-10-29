Kariye Camii ya da eski adıyla Azize Kurtarıcı Hora Kilisesi, 1945 yılında müze olarak ziyarete açılmıştı. 21 Ağustos 2020 tarihinde yeniden camii olarak ibadete açılmasına karar verilmişti. Peki Kariye Camii ne zaman açılacak? Kariye Camii nerede ve nasıl gidilir?

KARİYE CAMİİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Kariye Camisi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte 75 yıl sonra ibadete yeniden açılacağını duyurmuştu. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan son yazılı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camii´nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yeni açılış tarihine ilişkin henüz bir bilgi gelmedi.

KARİYE CAMİİ NEREDE?

Kariye Müzesi, İstanbul'un Edirnekapı semtinde yer almaktadır. Ulaşım kolaylığı sebebiyle yerli - yabancı turistin uğrak yeridir.

KARİYE CAMİİ NASIL GİDİLİR?

Anadolu yakasından gelenler için;

Kadıköy'den Eminönü vapuruna bininiz. Eminönü otobüs duraklarından 31E, 32, 336E, 36KE, 37E numaralı otobüslerden birine binerek Edirnekapı durağında indiğinizde Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Avrupa yakasından gelenler için;

Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Zeytinburnu taraflarından geliyorsanız herhangi bir Metrobüs durağından metrobüs ile Edirnekapı durağında inerek üst geçitten sağ taraftan çıkarak 5 dakikalık bir yürüyüş ile Kariye Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Öte yandan bu bölgeden birçok farklı minibüs ve otobüs seferleri de bulunmaktadır