Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise, "Kariye Camii'nde, çok yoğun ziyaretçi talebi nedeniyle, 19 Ağustos Pazartesi itibarıyla "Koruma Amaçlı Ziyaretçi Yönetim Planı" uygulamasına geçiliyor. Kariye Camii; Cuma günleri yalnızca ibadete açık olacak, diğer günler, vakit namazlarından 15 dakika önce turistik ziyaret durdurulacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve ibadet için gelen müslüman yabancılar camiye ücretsiz girebilecek" ifadeleri yer aldı.

Vakıflar 1.Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, "Kariye Cami 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami olarak tekrar ibadete açıldı. O dönemde, devam eden restorasyon uygulamasıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde tamamlandı. Cami hem ziyarete hem ibadete açılmıştı. Biliyorsunuz, Kariye Cami Unesco Dünya Kültürel Miras Listesi'ndeki çok önemli bir eser" dedi.