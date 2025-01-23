Karla Sofía Gascón, Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu' adayı olan ilk trans birey oldu
Bu yıl 97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri (Akademi Ödülleri) adayları açıklandı. İspanyol oyuncu Karla Sofía Gascón, Oscar'da 'En İyi Kadın Oyuncu' adayı olan ilk trans birey oldu
Sinema dünyasının en prestijli ödülü olan Oscar Ödülleri’nin 97'nci yılına özel adaylıklar açıklandı.
Los Angeles’taki yangınlardan etkilenen Akademi üyelerinin filmleri izleyebilmesi ve oylama sürecini tamamlayabilmesi için açıklamalar, bu yıl iki kez ertelendi. Oylama geçtiğimiz cuma günü sona erdi.
Bu yılın dikkat çeken isimlerinden biri, 'Emilia Pérez' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterilen İspanyol trans oyuncu Karla Sofía Gascón oldu.
Jacques Audiard’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Gascón, geçmişinden kaçmaya çalışan ve gizlice cinsiyet değiştiren bir kartel liderini canlandırıyor.
EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLLERİ
En iyi başrol performansı dalında Oscar'a Karla Sofia Gascon ile birlikte aday gösterilen diğer kadın oyuncular; Demi Moore (The Substance) , Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison ( Anora ) ve Fernanda Torres ( I'm Still Here)
KARLA SOFÍA GASCÓN KİMDİR?
Karla Sofía Gascón; kariyerinin bir kısmını ABD'de geliştirirken, komedi filmi 'The Noble Family' ve narkotik dizisi 'El Señor de los Cielos'ta rol aldı. Gascón, müzikal suç filmi 'Emilia Pérez'de başrol karakterini canlandırmasıyla ilgi gördü.
Cannes Film Festivali'nde, 'Emilia Pérez'teki rolüyle rol arkadaşları; Zoe Saldaña, Selena Gomez ve Adriana Paz ile 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü paylaştı. Bu ödülü kazanan ilk transseksüel oyuncu oldu. Ayrıca; 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Avrupa Film Ödülü'nü kazandı.
FİLMOGRAFİSİ
Fulmontis'i arıyor - Kulüp jigolo
Kutu - Gafitalar
Dique sí - Alex
Duygu Değişimi - Şarkıcı
Biz, Soylular - Peter Pintado
Cura ve veneno - Felipe
Emilia Perez - Emilia Pérez / Juan "Manitas" del Monte
TÖREN 2 MART'TA GERÇEKLEŞECEK
Oscar ödül töreni, 2 Mart Pazar günü Los Angeles’ta düzenlenecek. Bu yıl törenin sunuculuğunu, son yıllarda bu görevi üstlenen Jimmy Kimmel yerine Conan O'Brien devralacak.
FARKLI BİR OSCAR TÖRENİ
Bu yıl Los Angeles’ı etkileyen yangınlarda hayatını kaybedenler anısına özel bir anma töreni gerçekleştirilecek. Ayrıca, geleneksel olarak galada yer alan 'En İyi Orijinal Şarkı' kategorisindeki adayların canlı performansları bu yıl sergilenmeyecek. Bunun yerine şarkı yazarlarının kişisel hikayelerine ve yaratıcı ekiplerin kamera arkası deneyimlerine yer verilecek.
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