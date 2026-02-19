Canlı
        Haberler Yaşam Karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı

        Hakkari'de karların erimesiyle Kırca Şelalesi yeniden canlandı

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde karların erimesiyle yeniden akmaya başlayan Kırca Şelalesi, güzel görüntü oluşturdu

        Giriş: 19.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:14
        Karların erimesiyle yeniden canlandı
        Hakkari'nin Derecik ilçesinin Kırca Mahallesi sınırlarında bulunan ve yılın üç ayı akan şelale, bu yıl yağışların etkisi ve karların erimesiyle yeniden canlandı.

        Metrelerce yükseklikteki sarp kayalıklardan süzülen şelale, drone ile görüntülendi.

        Şelalenin yeniden aktığını gören vatandaşlar, bölgeye giderek fotoğraf çekti.

        İlçe sakinlerinden Zahit Erk, şelalenin uzun süredir akmadığını belirterek, "Tekrar aktığını görünce çok mutlu oldum. Gelip bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve videolar çektim. Burada güzel bir manzara var" dedi.

