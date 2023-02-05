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Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Uzun zamandır beklenen kar yağışı tüm ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakentte akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların yarın sabah saatlerine kadar orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını bildirdi. Meteoroloji, yurdu etkisi altına alan kar yağışının ilerleyen zamanlarda daha da artacağı konusunda uyardı. Araçların trafiğe çıkmaması uyarısında bulunuldu. Trafiğe çıkmak zorunda olan araçlar için ise en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Peki karlı yolda kaza yapmadan araç kullanmak için ne yapılmalı? Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte yapılması ve yapılmaması gerekenler...

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  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    KARDA NASIL ARAÇ KULLANILIR?

    Karlı ve buzlu zeminler araçlar için en zor koşullardır. Bu durumlarda araç sürmek oldukça tehlikeli olup kazalara sebebiyet verebilir. Son günlerde yurdun büyük bir kesiminde şoförler için zorlu koşullar oluşmakta. Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte karlı havada araba kullanırken yapılması ve yapılmaması gerekenler...
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Aracınızın bakımını yaptırın!

    Kış öncesinde aracınızın bakımını mutlaka yaptırın. Periyodik bakımda lastik basıncı, rot ayarı, balans ayarı, sileceklerin durumu gibi özellikle kış koşullarında güvenli sürüş için önemli olan detaylar gözden geçirileceği için önemlidir. Yaşadığınız bölgede kış çetin geçiyorsa kış öncesi araç bakımını ihmal etmeyin.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Mutlaka kış lastiği takın

    Dört mevsim lastiği olarak adlandırılan, araçlarımızda standart olarak gelen lastikler 7 derece ve üzerinde maksimum tutunmayı sağlayabilirler. Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde bu lastiklerin tutunma problemi başlar ve fren mesafesiniz uzar. Bu nedenle kış mevsiminde mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır.

    Kış lastikleri 7 derecenin altındaki havalar için dizayn edilmiştir ve hava soğudukça tutunma performansı artar, fren mesafenizi ciddi oranda azaltır.

    Lastik taktırmak için uzman desteği alınmalı. Çünkü lastik takıldıktan sonra yapılacak rot ayarı ve balans ayarı da önemlidir.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Dört lastiği birlikte değiştirin

    Lastiklerden sadece ikisini kış lastiğiyle değiştirmek ciddi bir hatadır. Bu şekilde aracın yere sağlam basması imkansızdır. Mutlaka dört lastiğinde kış lastiğine çevrilmesi gerekmektedir.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Takip mesafesi önemli!

    Normalde iki araç arasında takip mesafesi, 35 metredir. Ancak buzlu zeminde ve yağışlı havalarda 70 metre takip mesafesi koymak önerilir.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Yokuş çıkarken ve inerken bunlara dikkat edin!

    Karlı ve buzlu havada yokuş aşağı inerken, arabanın savrulmasını ve kaymasını önlemek için yapabileceğiniz önlemler:

    - Vitesi küçültün.

    - Belli aralıklarla hafifçe fren pedalına basın.

    - Arabanın arkası kaymaya başlarsa freni bırakın.

    - Direksiyonu aracın arkasının gittiği yöne doğru kırın.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Karlı havalarda arabayla yokuş çıkarken araç patinaj yapabilir. Bunu önlemek için de şunları deneyin:

    - Gaza yüklenmeyin.

    - Aracı olabildiğince düşük hızda kullanın.

    - Hızlanmayı kademeli bir şekilde vitesi artırarak yapın.

    - Ani hızlanma yapmayın.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Lastik havalarını asla indirmeyin

    Yapılan en büyük hatalardan biri de karlı havalarda araç lastik havalarının indirilmesidir. Bu büyük hataya asla düşülmemelidir. Lastik havasını düşürseniz; lastiğin omuz kısımlarına yük biner, yere basması gereken sırt kısmı temas problemi yaşar. Lastik havasını düşürdükçe kar tahliyesini sağlayan olukların, kanalların, desenlerin arasında boşluk kapanmaya başlar. Bu nedenle tutunma, patinaj ve kayma problemleri başlar.

    Karlı zeminlerde güvenli bir sürüş için lastik havalarını düşürmek yerine 2 psi artırmak gerekmektedir. Havayı artırarak tahliye kanallarının arası biraz daha açılır ve tutunma artar. Normal zeminlerdeyse araç üreticisinin belirlediği lastik havaları kullanılmalıdır.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Mümkün olduğunca şerit değiştirmeyin

    Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunda az hareket edilmeli, gereksiz şerit değişimlerinden kaçınılmalıdır. Çünkü yapılacak ani ve sert direksiyon hareketlerinden dolayı aracın her an ağırlık transferi bozulabilir, önden veya arkadan kaymalar yaşanabilir. Direksiyon hareketlerinin çok yumuşak olması, diğer sürücülerin hatalarından etkilenilmemesi için takip mesafesinin de artırılması iyi bir çözüm olacaktır.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Ani gaz, fren ve vites hareketleri yapmayın

    Tutunmanın zor olduğu karlı zeminlerde araç kullanan sürücüler ani gaz ve fren hareketlerinden uzak durmalıdırlar. Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemi ortaya çıkacaktır. Gaz ve fren pedalları çok yumuşak kullanılmalıdır.

    Fren kullanma yerine vites küçültmeyle yavaşlamayı tercih eden sürücülerinde debriyajdan ayağını çok yavaş şekilde çekmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yük bir anda ön tarafa toplanır, aracın ağırlık transferi bozulur ve kayma problemi başlar.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    İkinci viteste kalkabilirsiniz

    Karlı zeminlerde ön lastiklere fazla güç vermek patinaja sebep olabilir. Bu nedenle aracı ikinci vitese alıp, gaz ve debriyaj hareketlerini çok yavaş uygulayarak sorunsuz bir kalkışa imza atabilirsiniz. Bu imkana sahip olmayan otomatik vites araçlardaysa gaz pedalına çok yavaş, kademeli olarak basılması yeterli olacaktır.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Bir üst vitesi tercih edin

    Sürüş esnasında aracın devrini yükseltmek karlı zeminler için dezavantaj oluşturur. Bu nedenle düşük devir ve bir üst vitesi tercih edin. Örneğin; ikinci viteste 45 km/s hızla gitmek yerine, üçüncü viteste aynı hızla giderseniz aracın yere tutunması biraz daha kolay olacaktır.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Gizli buzlanma tehlikesi

    Eriyen kar suyunun bulunduğu yerler, köprü üstleri, viyadükler ve yoğun rüzgar alan zeminler gizli buzlanma açısından büyük risk oluşturur. Bu bölgelere yaklaşırken hızınızı yarı yarıya düşürün, takip mesafenizi iki katına çıkarın. Araç içinde telefon, müzik sistemi gibi dikkat dağıtacak ekipmanlarla uğraşmayın, reflekslerinizi hazır tutun.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Kış lastiğine de zincir takılır

    Kış lastiği kullanan sürücülerin birçoğu araçlarında zincir bulundurmuyor. Hem yasal, hem de güvenli sürüş açısından araçta zincir bulundurulmalıdır.

    Belirli bir kar seviyesinin üzerinde kış lastiği de tutunma problemi yaşar. Bu nedenle özellikle yolun buzla kaplı kısımlarında tek çare zincir kullanımıdır. Unutmayın; kış lastiğine de zincir takılır.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    Kara saplanan lastiğe dikkat

    Aracınız bir veya birden fazla lastiği kara saplanırsa yapılacak çok az şey vardır. Çok fazla gaz vermek aracı saplandığı yerden çıkarmaz, aksine boşa dönen lastik düştüğü çukuru derinleştirir.

    Aracı mümkünse ikinci vitese alıp, çapraz şekilde öne ve arkaya doğru manevra denemeleri yapılabilir. Fakat 4-5 denemeden sonra araç yerinden hiç hareket etmemişse daha fazla zorlamamak gerekir. Aksi takdirde hem araca zarar verilir hem de aracın saplandığı yerden çıkış süresi uzar. Bu nedenle fazla ısrar etmeden çekici yardımı almak en iyi yöntemdir.
  • Karlı havada nasıl araba kullanılır? Karda araba kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar

    SİSLİ HAVADA SÜRÜŞ TEKNİKLERİ

    Kara kış; kar, buz, yağış ve sisle özdeşleşmiş gibidir. Sisli havalar, sürücüler için en zorlu hava koşullarını oluşturur. Mecbur kalınmadıkça da sisli havalarda trafiğe çıkılması önerilmez. Ancak o zorunlu durumlarda sisli havada sürüş teknikleri konusunda size yardımcı olabilecek birkaç ipucu şöyle:

    - Genellikle sisli havalarda zeminde buzlanma da görülür. Bu nedenle takip mesafesi uzatılmalıdır.

    - Sürüş esnasında diğer sürücülerin reflekslerine güvenmeyin. Sürüş mesafesini epeyce uzatın ve yol çizgilerini referans alın.

    - Sis farlarını yakın.

    - Yaşadığınız bölgede sis görülüyorsa kışa girmeden farlarınızı temizletin ve gerekli bakımları yaptırın. Far ayarı kontrolü yaptırın.

    - Hareket halindeyken dörtlüleri yakmayın. Bu, diğer sürücülerin sizin durduğunuzu ya da durmak üzere olduğunuzu düşünmesine neden olabilir.

    - Şerit değiştirmekten kaçının.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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