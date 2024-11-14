Karlıova Belediyesi'nden doğal gaz çalışmaları açıklaması

Bingöl'ün Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarının 2025 yılının nisan ayında başlamasının planlandığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Veysi Bingöl'ün BOTAŞ yetkilileri ile makamında görüşme yaptığı belirtildi. Bingöl, ilçeye gelen BOTAŞ yetkililerinin ilk çalışmalara başladığını ifade ederek, şunları kaydetti: