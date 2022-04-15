Karnabaharın faydaları 0:00 / 0:00

Lif bakımından yüksek sebzelerden biri olan karnabahar tokluk hissi verdiği için çok fazla tercih edilmektedir. Sindirim sistemini hareket geçirebilen karnabaharın hazmı da kolaydır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine destek olan karnabahar bağırsak problemi yaşayanların da vazgeçilmez besinleri arasındadır. Karnabahar verdiği tokluk hissi sayesinde zayıflamak isteyenlerin de sevdiği bir sebzedir. Kalp sağlığını koruyan karnabahar şeker hastaları için de faydalıdır. Kış aylarında bağışıklığın güçlü tutulmasına destek verirken enfeksiyonlara karşı da vücuda adeta bir koruma kalkanı oluşturur. Kanser gibi bağışıklık sistemi hastalıklarına karşı karnabahar en faydalı sebzeler arasındadır. Bu içeriğimizde karnabaharın bilinmeyen faydaları, karnabahar hangi hastalığa iyi gelir, faydaları neler? Sorularının yanıtlarını ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İşte karnabahar hakkında bilinmeyen ve merak edilen her şey…

Karnabaharın Faydaları

Vücuda ve bağışıklık sistemine olan faydaları saymakla bitmeyen karnabaharın öne çıkan yararlarını sizler için sıraladık. İşte karnabaharın faydaları;

Karnabahar sindirimin düzenlenmesine yardımcı olurken vücuda zararı olan bakterilerin atılmasını da sağlar.

Karnabahar içeriğinde bulunan A vitamininin oranı yüksek olduğundan katarakt hastalığına karşı gözleri korur.

Karnabahar sinir sisteminde bulunan hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Depresyon ve stres gibi psikolojik rahatsızlıklara karşı bedeni korur.

Karnabaharın suyu beyni korurken Alzheimer hastalığına karşı da kalkan görevi görür.

Kadınların adet dönemlerinde oluşan sancıları geçirir.

Karnabahar idrar yolunda enfeksiyon oluşumunu önler olduğunda da iyi gelir.

Karnabaharın lif oranı yüksek olduğu için kolesterolün dengelenmesini sağlar.

Karnabahar kanser türlerinden vücudu korur.

Muhteviyatından demir bulunduğu için kansızlık için faydalıdır.

Karnabaharın Zararları

Bütün faydalı besinler gibi karnabaharın da sayısız faydasının yanında gereğinden fazla tüketildiğinde bazı zararları ortaya çıkabilir. Örneğin karnabahar fazla tüketildiğinde pek çok kişide şişkinlik ve gaz sorunlarının oluşmasına neden olur. Fazla tüketildiği zaman karnabahar tiroid hormonunun eksilmesine yol açabilir. Cildi hassas olan kimselerde alerjiye sebep olabilir. Aşırı tüketilen karnabahar guta ve böbrek taşına sebebiyet verebilir.

Karnabaharın Karaciğere Faydaları

Karnabaharın karaciğere faydaları olur mu diye merak eden kişiler için karaciğer temizliğinde özellikle de toksinlerin atılmasında önemli bir besin olduğunu söylemek mümkündür. Karaciğer bedende önemli işleve sahip olan bir organdır. Karaciğer yağlanması ve toksin yüklenmesi bütün bedene zarar verecektir. Karnabahar karaciğere olması gereken sağlığına kavuşturan yegâne sebzelerden biridir. Aynı zamanda karnabaharın hazmedilmesi ve sindirilmesi de kolay olduğundan her yaşta kolay tüketilir.

Karnabaharın Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da karnabaharın faydaları üzerinde önemli durmuştur. Hatta hormon düzenlenmesi, ülser, göz kuruluğu ve idrar yolu enfeksiyonu gibi rahatsızlığı olan kimselerin karnabahar kürüyle bütün şikayetlerinden kurtulacağını belirtmiştir.

Karnabahar Suyu Faydası

Karnabahar yalnızca posası değil suyu da faydalı olan bir sebzedir. Karnabaharın suyu yüksek oranda demir ihtiva eder. Karnabahar suyu doğal demir deposu olduğundan kansızlık için birebirdir. Kansızlık yüzünden ortaya çıkan halsizlik ve yorgunluğa da faydalıdır. Adet döneminde yaşanan sancılar karnabahar suyuyla azaltılır. Aynı zamanda idrar yolu enfeksiyonunu da iyileştirir.

Karnabahar Hangi Hastalığa İyi Gelir?

Karnabahar antioksidan deposu olduğundan bağışıklığa iyi gelir. Kemik ve diş sağlığının korunmasında yoğun kalsiyuma sahip karnabahar en doğru besinlerden biridir. Tansiyon, kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen karnabahar aynı zaman metabolizmayla ilgili hastalıkları da iyileştirebilir. Pek çok kanser türüne karşı iyi gelen karnabaharın koruyucu özelliği de vardır.