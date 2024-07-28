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        Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Kars'ın Selim ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 28.07.2024 - 12:13
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        Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
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        Kars'ın Selim ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

        M.T. idaresindeki 36 ABC 127 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 36 SD 727 plakalı hafif ticari araç, Selim ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.

        Kazada sürücü M.T. ile H.S, E.G, R.P, A.B, E.Ç, C.P, Ö.P, Y.P, O.P, O.T, R.T. ve E.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince, Selim Devlet Hastanesi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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