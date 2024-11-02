Kars'ta Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başladı

Kars'ta, Türkiye, Azerbaycan, Nahçivan, İran, Irak, Gürcistan ve Kazakistan'tan katılımcıların olduğu, Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başladı.

Kars Kalesi Bedesten Bölgesi'ndeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Devlet Konservatuarı Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, aşıklar dinleti sundu.

Kars Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkesemen, aşıklık geleneğinin Kars'ta sürdürüldüğünü ifade ederek, "Amacımız, aşıklık kültürümüzü canlandırmak hem de birliğimizi, beraberliğimizi bütün dünyaya göstermek. Aşıklık kültürümüzün yaşatılmasını desteklemek amacıyla buradayız. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz." dedi.