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        Kars'ta Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başladı

        Kars'ta, Türkiye, Azerbaycan, Nahçivan, İran, Irak, Gürcistan ve Kazakistan'tan katılımcıların olduğu, Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:28 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:50
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        Kars'ta Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başladı
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        Kars'ta, Türkiye, Azerbaycan, Nahçivan, İran, Irak, Gürcistan ve Kazakistan'tan katılımcıların olduğu, Aşık Şenlik Kars Uluslararası Aşıklar Bayramı başladı.

        Kars Kalesi Bedesten Bölgesi'ndeki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Devlet Konservatuarı Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, aşıklar dinleti sundu.

        Kars Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkesemen, aşıklık geleneğinin Kars'ta sürdürüldüğünü ifade ederek, "Amacımız, aşıklık kültürümüzü canlandırmak hem de birliğimizi, beraberliğimizi bütün dünyaya göstermek. Aşıklık kültürümüzün yaşatılmasını desteklemek amacıyla buradayız. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

        Kars Kent Konseyi Başkanı Maksut Kutluhan Uray da, Aşıklar Bayramı'na farklı ülkelerden katılımcıların geldiğini ve bu kültürü en iyi şekilde yaşatmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

        Aşıkların atışmasıyla devam eden etkinlik, yarın da devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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