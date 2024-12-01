Kars Çayı soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı da kısmen buzla kaplandı. Buz tutan bazı alanlarda yaban kuşları yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir ve çeşmelerin kenarları buzlandı.

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