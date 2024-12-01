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        Kars Çayı soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı

        Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen buz tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:06 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:22
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        Kars Çayı soğuk hava nedeniyle kısmen buzla kaplandı
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        Kars'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Kars Çayı kısmen buz tuttu.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte, bazı dere, nehir ve çeşmelerin kenarları buzlandı.

        Soğuk havanın etkisiyle Kars Çayı da kısmen buzla kaplandı. Buz tutan bazı alanlarda yaban kuşları yiyecek bulmakta zorluk çekti.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış ilçesinde ise bina çatılarında sarkıtlar oluştu.

        Soğuk nedeniyle Acısu Deresi'nin buz tuttuğu ilçede, bitkiler kırağıyla kaplandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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