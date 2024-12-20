Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

İhbar üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

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