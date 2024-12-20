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        Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

        Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 16:28 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:28
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        Kars'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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        Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bazı evlerin çatılarına zarar verdi.

        İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar nedeniyle 3 evin çatısı uçtu.

        İhbar üzerine Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekipler çatıları uçan evlerde, hasar tespit çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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