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        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:05
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        Kars'ta 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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