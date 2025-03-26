Kars'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kaza anı ise bir vatandaşın cep telefonuyla yaptığı canlı yayın sırasında görüntülendi.

Arpaçay yol ayrımında dün, iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 10 aylık Melih Alparslan Akbaba, kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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