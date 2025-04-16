Kars ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 16.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:58 facebook

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