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        Kars ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

        Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:58 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:58
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        Kars ile Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
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        Kars ile Ağrı'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

        Kars'ta sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kaldı.

        Sarıkamış ilçesinde gece başlayan aralıklarla yağan kar yerini soğuk havaya bıraktı.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü ilçede 25 santimetre kar kalınlığı bulunuyor.

        Sarıçam ağaçları ile bitkilerin karla kaplı olduğu Sarıkamış'ta soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Sarıkamış Belediyesi ekipleri mahallelerde kar küreme çalışması başlattı.

        - Ağrı

        Ağrı'da da sağanak ve kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Soğuk havanın etkisi altındaki kentte, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

        Kentin çevresindeki dağlar yeniden beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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